Fatta per il trasferimento in Sardegna in prestito del centrocampista azzurro Gianluca Gaetano, che andrà al Cagliari. Per l’ex Cremonese si tratta di un trasferimento con prestito secco, come confermato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo Twitter. Il giornalista ha inoltre precisato che ora bisogna solamente depositare il contratto del nativo di Cimitile in Lega. Questo il tweet con i dettagli