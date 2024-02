Alvino sicuro: “ADL a breve incontrerà la stampa come promesso a fine anno”

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di un incontro quasi imminente tra De Laurentiis e la stampa. Ecco cosa ha dichiarato:

“De Laurentiis terrà fede a quella promessa fatta dopo la partita con il Monza a fine 2023 e inviterà a breve i giornalisti per spiegare gli errori fatti e già riconosciuti. Appena terminerà i lavori per ‘Vita da Carlo’, ci sarà questo incontro con i giornalisti per spiegare quali sono le sue responsabilità in questa stagione”.