Brighton, De Zerbi elogia Raspadori: “Il 9 che vorrei, magari in futuro…”

L’allenatore del Brighton Roberto De Zerbi è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio per parlare anche di Raspadori. Ecco cosa ne pensa del suo ex attaccante:

“Lo vedo forte, ho grande affetto per lui. Ha iniziato con me che aveva 18 anni. E’ educato, è il mio 9 ideale. Un 9? Per me assolutamente si. Mi piacerebbe averlo in futuro, lo vedo maturato, ancora più convinto e scaltro, tutti lo vorrebbero. Italia? Sì, Spalletti l’ha fatto già giocare titolare da 9 e fece una grande partita. Il suo vero ruolo è quello”.