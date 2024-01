Ugolini: “Giusto il rinnovo di Politano, è un segno di un giocatore con senso di appartenenza”

Poche ore fa, prima il presidente Aurelio De Laurentiis e poi la SSC Napoli hanno annunciato il rinnovo di Matteo Politano tramite i vari account social. Il giornalista Sky Massimo Ugolini è intervenuto quest’oggi a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare proprio di Politano e del suo prolungamento di contratto. L’inviato ha commentato la firma dell’esterno azzurro, definendolo un “giocatore con senso di appartenenza”. Ecco le sue parole:

“Politano? Il rinnovo è da vedere come segnale di continuità nei confronti del gruppo che ha vinto lo scudetto. Già da quando la squadra era in Arabia si intuiva che si potesse raggiungere un accordo. Il Napoli ha bisogno di giocatori come lui che sposino la causa con senso di appartenenza“.