Osimhen via dal Napoli già a gennaio, il clamoroso retroscena dell’addio scampato

Victor Osimhen è stato indubbiamente uno dei protagonisti dello scudetto del Napoli e nonostante i recenti problemi dovuti anche e soprattutto a vari infortuni, resta un giocatore chiave per i partenopei. Dal ritiro della sua Nigeria per la Coppa d’Africa, il numero 9 ha praticamente annunciato che la sua esperienza in maglia azzurra non durerà oltre questa stagione, come poi confermato da De Laurentiis. L’addio in estate sembrava scontato, ma non troppo: secondo Sportmediaset, il numero 9 avrebbe potuto lasciare Napoli già a gennaio, durante il mercato invernale tutt’ora in corso.

La possibilità del suo addio anticipato nascerebbe dal rapporto non eccellente con la società, caratterizzato da alti e bassi che hanno portato anche ad alcune faide, come quella del “caso TikTok”. La situazione si è poi ristabilita e dopo essere scesi a patti per il rinnovo, il suo addio è stato posticipato all’estate.