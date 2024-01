Corbo: “Complimenti a De Laurentiis, lavora sottotraccia”

L’editorialista de La Repubblica Antonio Corbo è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della squadra azzurra e delle mosse di mercato di De Laurentiis. In particolare, Corbo si è voluto complimentare con il patron azzurro per le scelte fatte durante il mese di gennaio e soprattutto per la sua particolare mossa riguardo Osimhen. Ecco le sue parole:

“Voglio elogiare De Laurentiis perché non si fa capire, lavora sottotraccia e poi solo dopo si apprezzano le cose fatte. Volentieri critico il presidente, ma ho scoperto un suo valore: non voleva dire che Osimhen andrà via e dare una notizia, ma un auspicio. Sul mercato ha mandato un messaggio, ovvero che Osimhen ha una clausola rescissoria. Il Napoli ha dato la sveglia al mercato e al calciatore, che ultimamente sembrava appagato”