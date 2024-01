Orsi: “Gollini meglio di Meret? Vi spiego. Se il Napoli non vince col Verona…”

L’ex portiere italiano Nando Orsi è intervenuto a Radio Marte per parlare della situazione in cui si trova il Napoli.

Le sue parole: “La squadra di Walter Mazzarri deve fare di più: è vero che contro la Lazio mancavano diversi calciatori, ma dai Campioni d’Italia mi aspetterei dell’altro. Se il Napoli non vince neanche col Verona, si apre un caso. Quarto posto? L’Atalanta è la squadra migliore, poi viene la Lazio. Terrei Bologna e Fiorentina”.

Poi Orsi ha continuato: “Il Napoli non può centrare la Champions? I risultati non parlano per gli azzurri: non posso essere esaltato da ciò che fa una squadra che non prende gol ma, al contempo, non ne segna. La difesa è meno perforabile con Pierluigi Gollini? Spesso ci si dimentica che Alex Meret è stato il portiere dello Scudetto. Gollini è bravo, ma più volte ha mostrato delle incertezze, solo che le sue non vengono mai sottolineate”