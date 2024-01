Ceravolo: “Il mercato del Napoli non sposta gli equilibri. Vi spiego il mancato arrivo del difensore”

La finestra di calciomercato invernale si è ormai conclusa, e l’ex ds del Napoli Franco Ceravolo l’ha commentata ai microfoni di 1 Station Radio.

Ecco le sue parole: “Che finestra di mercato è stata quella di gennaio? Serve più alle squadre che lottano per la salvezza e che, dunque, sono costrette ad operare. Le squadre di alta classifica, invece, difficilmente investono in inverno. Si può pensare a guardare qualche giovane in prospettiva, ma per i club al vertice è sempre il mercato estivo la principale finestra di mercato. Nel mercato di gennaio non è mai semplice acquistare calciatori importanti”.

Poi Ceravolo ha continuato: “Popovic a parte, può definirsi una campagna acquisti che consente al Napoli di recuperare il terreno perduto? A livello di investimenti, il Napoli ha speso. Ciò detto, sono buoni calciatori ma sicuramente non in grado di spostare gli equilibri. Nel mercato di riparazione non è facile acquisire giocatori di rilievo. In una situazione di emergenza come quella attuale, De Laurentiis ha acquistato calciatori che possano garantire libertà di scelta all’allenatore. Il Napoli avrebbe dovuto ingaggiare un difensore in questa finestra di mercato? So perché non è stato acquistato: prendere un centrale forte nel mercato di gennaio è difficile. Il Napoli è la stessa squadra dello scorso anno, ad eccezione di qualche elemento, e migliorarsi non è semplice. Inoltre, è l’unico club di vertice che ha speso nel mercato di riparazione”.