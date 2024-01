Gaetano va in prestito, Pedullà svela la destinazione: “C’è il sì del giocatore”

Dopo i tanti movimenti in entrata di questa sessione di calciomercato, il Napoli ha bisogno di chiudere dei colpi in uscita. Il club azzurro, vista la difficoltà nel trovare una destinazione a Diego Demme, potrebbe lasciar partire Gianluca Gaetano in prestito. Proprio di questo ha parlato Alfredo Pedullà attraverso il proprio sito.

Ecco le parole dell’esperto: “Gianluca Gaetano può lasciare Napoli per andare a giocare. Nelle ultimissime ore il Granada ha alzato il pressing, ottenendo un accordo di massima e il sì del centrocampista. Ora serve il via libera definitivo di De Laurentiis. La situazione è in qualche modo collegata a Barak perché anche il Cagliari si è informato su Gaetano mentre l’Empoli oggi è defilato. I sardi vorrebbero chiudere per Barak, ma la Fiorentina ha già comunicato che libererebbe Barak soltanto se arrivasse un esterno offensivo”.