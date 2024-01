Post-Osimhen, Krol: “Due nomi. Zirkzee è più bravo di lui”

Dopo le ultime dichiarazioni di Osimhen e De Laurentiis, il Napoli si sta mettendo alla ricerca di un nuovo attaccante. Infatti, secondo le loro parole, le strade tra il club azzurro e il calciatore nigeriano, si divideranno a fine stagione. Proprio di questo ha voluto parlare Ruud Krol in un’intervista a Radio KissKiss Napoli.

Prima ha parlato della voce che accosta Joshua Zirkzee al Napoli: “A dire il vero è un attaccante che mi piace molto, è un giocatore fortissimo. E’ differente da Osimhen, il nigeriano va in profondità mentre Zirkzee è più bravo tecnicamente”.

Infine ha parlato dei rumors che vorrebbero Santiago Jimenez come nuovo attaccante azzurro: “Dipenderà molto dall’allenatore che arriverà l’anno prossimo, Gimenez può giocare in un 4-3-3 ma anche in un 3-5-2”.