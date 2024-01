L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un importante recupero per Walter Mazzarri. Secondo il quotidiano infatti in casa Napoli le assenze si stanno riducendo, ormai l’emergenza può essere accantonata e non essere più un fastidio. Stamattina infatti tornerà a Castel Volturno Frank Zambo Anguissa, eliminato sabato nell’ottavo di finale tra il Camerun e la Nigeria di Osimhen.