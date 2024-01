L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione rinnovi in casa Napoli. Secondo il quotidiano si è ai dettagli per il rinnovo di contratto di Matteo Politano con il Napoli. Dopo aver rifiutato il trasferimento in Arabia Saudita, l’ex Sassuolo ha trovato l’accordo con il club per il rinnovo fino al 2027 con aumento dell’ingaggio a 3 milioni. La società ha voluto premiare il giocatore per il suo attaccamento alla maglia. E per l’annuncio è solo questione di ore.