L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo tormentone estivo, ovvero chi sostituirà Victor Osimhen. Secondo il quotidiano oltre a Boniface piace anche Jonathan David, attaccante canadese, già sondato dal Napoli la scorsa estate ritenuto perfetto per il 4-3-3. Ha un ingaggio di circa un milione e ha il contratto in scadenza nel 2025. Sul taccuino dei dirigenti azzurri c’è ovviamente anche il nome di Joshua Zirkzee attaccante del Bologna. E poi occhio anche a Santiago Gimenez del Feyenoord. Il messicano ha un gol di media a partita in Eredivisie, con 19 reti in 19 gare.