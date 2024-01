L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sugli infortunati in casa Napoli. Secondo il quotidiano ci sono buone notizie dall’infermeria del Napoli, in questa stagione praticamente sempre piena. Il peggio sembra alle spalle e presto anche i lungodegenti torneranno a disposizione di Mazzarri. Natan infortunatosi il 23 dicembre alla spalla malconcia, con la Roma ha svolto un pò di lavoro gruppo con i compagni e un pochino di personalizzato. Invece sia Meret, assente dal Monza del 29 dicembre che Olivera, out dalla prima di Mazzarri a Bergamo del 25 novembre hanno svolto personalizzato in campo.