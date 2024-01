L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sull’affare sfumato tra Neuhen Perez ed il Napoli. Secondo il quotidiano la lista over 22 ha obbligato il Napoli ad abbandonare la pista Perez. Era tutto fatto con l’Udinese ma Ostigard ha sfruttato al meglio le chance avute in Supercoppa ed in campionato, facendo riflettere lo stesso Mazzarri. La prestazione convincente di domenica scorsa contro la Lazio ha fatto il resto. De Laurentiis ha pensato quindi che probabilmente il rinforzo in difesa ce l’aveva in casa ed il problema della lista ha contribuito ad alimentare le riflessioni. Già, perché il Napoli per prenderlo avrebbe dovuto liberare un posto nella lista degli over 22. Insomma Perez resta ad Udine ma non è detto che possa ritornare d’attualità a giugno.