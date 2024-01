L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sui rinnovi in casa Napoli. Secondo il quotidiano dopo Politano si proverà a prolungare anche il contratto di Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano ha un contratto fino al 2027 e De Laurentiis proverà a prolungarlo ancora per blindarlo in azzurro. Finora ci sono stati timidi sondaggi che però non hanno portato ancora alla conclusione. In agenda, però, è previsto un nuovo incontro con l’agente del georgiano.