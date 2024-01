Tmw – Ecco la programmazione delle partite del 30 gennaio

Niente partite di Serie A oggi, ma ci sono comunque numerosi incontri calcistici internazionali in programma per questo martedì 30 gennaio. Oltre al 22° turno della Premier League, si giocano anche gli ottavi di finale della Coppa d’Africa e della Coppa d’Asia. Ecco il programma calcistico per la giornata di oggi:

AFRICA – African Nations Cup – Ottavi di finale

18:00 Mali – Burkina Faso

21:00 Marocco – Sudafrica

ASIA – Coppa d’Asia – Ottavi di finale

12:30 Uzbekistan – Thailandia

17:00 Arabia Saudita – Corea del Sud

EUROPA – Champions League – Femminile – Fase a Gironi

18:45 Paris FC D – Chelsea D

18:45 Real Madrid D – Hacken D

21:00 Ajax D – Roma D

21:00 Bayern D – PSG D

GERMANIA – DFB Pokal

20:45 St. Pauli – Dusseldorf

INGHILTERRA – Premier League

20:30 Nottingham – Arsenal

20:45 Fulham – Everton

20:45 Luton – Brighton

21:00 Crystal Palace – Sheffield Utd

21:15 Aston Villa – Newcastle