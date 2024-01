Oosterwolde, parla l’agente: “Napoli grande club, il ragazzo sarebbe contento ma al momento non c’è nessuna trattativa”

Quest’oggi, ai microfoni di Radio CRC, è intervenuto l’agente del difensore olandese Jayden Oosterwolde, parlando del suo assistito e dell’interessamento del Napoli nei suoi confronti.

Il nome del centrale classe 2001 del Fenerbahçe è stato accostato in questi giorni alla squadra azzurra e Joes Blakborn, agente di Oosterwolde ha fatto il punto della situazione: “Non sappiamo se il Napoli sia interessato a lui; l’unica cosa che posso dire con certezza è che al momento non c’è nessuna trattativa con il Napoli. Jayden ed io considereremo la situazione interessante se il club chiamasse ma parliamo di una trattativa che non esiste”.

Il procuratore del difensore, inoltre, ha aggiunto di essere stato contattato anche da altre squadre italiane, tra cui il Milan: “Sono stato contattato dal Milan perché lì assisto molti giocatori. Il club conosce Oosterwolde, sa che lo gestisco, ma anche in questo caso, al momento non c’è un interesse specifico vivo del Milan. Non ne stiamo parlando”.

Infine, Blakborn commenta l’interesse del giocatore olandese nel vestire un giorno la maglia del Napoli: “Ad Oosterwolde piacerebbe giocare un giorno per il Napoli. Conosce l’Italia e dopo l’esperienza a Parma ci tornerebbe. Inoltre, ritiene il Napoli un grandissimo club. Oosterwolde è uno che ci mette cuore e passione e si identificherebbe bene in una piazza come Napoli. Quindi, andrebbe di corsa al Napoli, ma al momento non c’è una discussione in atto”.