Il Barcellona perde pezzi. Come comunicato dal club Blaugrana tramite il proprio sito ufficiale, Joao Felix ha riportato una distorsione al legamento laterale esterno della caviglia destra, nel corso dell’allenamento odierno. Il portoghese resta in dubbio per la doppia sfida di Champions contro il Napoli in programma il 21 febbraio al Maradona e il 12 marzo Camp Nou.