Il mercato in uscita del Napoli potrebbe non essere ancora concluso. Infatti, gli azzurri sembrano essere aperti alla possibilità di cedere Diego Demme in questi ultimi giorni di mercato. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, il centrocampista classe ’91 sarebbe disposto ad accettare il trasferimento solo verso un club tedesco.