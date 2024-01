Anguissa è tornato a Napoli: tra oggi e domani tornerà ad allenarsi con i compagni

Come riportato da Tmw, Zambo Anguissa è rientrato a Napoli. Il centrocampista azzurro è stato eliminato nei giorni scorsi dalla Coppa d’Africa per mano della Nigeria di Osimhen e ha dovuto salutare il torneo agli ottavi. Il camerunese torna dunque a disposizione di Mazzarri, che potrebbe anche decidere di schierarlo già dalla prossima partita in casa contro il Verona. Non è ancora certa la sua presenza quest’oggi a Castel Volturno ma potrebbe tornare ad allenarsi con la squadra nella giornata di domani.