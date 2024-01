Pres. Juve Stabia: “ADL vuole un nuovo centro sportivo a Castellammare? Sarebbe il benvenuto”

Andrea Langella, presidente della Juve Stabia, ha parlato ai microfoni di TVPlay: “Costruzione di un centro sportivo del Napoli a Castellammare? Non ne so molto, è un argomento molto riservato. ADL ha sempre voluto un centro sportivo di proprietà in un territorio densamente popolato e qui sarebbe perfetto. Tra noi due c’è un rapporto di amicizia fatto di rispetto e stima reciproca, al di là delle nostre squadre. Una figura imprenditoriale come la sua che vuole investire in un territorio così importante è sempre ben accetta”.