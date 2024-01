Il prestito di Alessio Zerbin al Monza potrebbe aprire la porta a una trattativa estiva per il Napoli. Il club azzurro ha mostrato interesse più volte per Andrea Colpani e l’inclusione di Zerbin, che è stato fortemente voluto dalla società brianzola in questa finestra di mercato, potrebbe favorire uno scambio tra le due squadre. Questo è quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, durante il programma Calcio Totale su Rai Sport.