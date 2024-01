Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto a Rai Sport nel corso di Calcio Totale:

“La trattativa per Perez è stata interrotta: De Laurentiis ha dubbi sull’investimento e non ritiene più giustificato pagare 18 milioni. Alcuni dirigenti vogliono invece confermare Ostigard. L’Udinese è arrabbiata: fino a sabato il presidente azzurro stava trattando per chiudere l’affare, ma dopo la partita con la Lazio ha cambiato idea.”