Del Genio: “Sono rimasto allibito dalle dichiarazioni di Mazzarri, a tratti ricordano quelle di Garcia”

Paolo Del Genio, giornalista ed opinionista sportivo, è intervenuto a Telecapri per il programma Il Napoli su Telecapri e si è espresso riguardo il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri e sulle sue ultime dichiarazioni fatte in conferenza stampa.

“Ho notato che le cose che succedono in campo non corrispondono alla visione generale delle conferenze post partita di Walter Mazzarri. Ad esempio, il mister ha parlato di un tentativo di verticalizzare su Politano e Raspadori per poi accorgersi che erano meno veloci dei difensori della Lazio, qui io sono rimasto davvero allibito“ le parole di Del Genio.

Infine, il giornalista termina sperando in un unico obiettivo comune: “Mi auguro che Mazzarri faccia benissimo fino a fine stagione, ma le sue ultime dichiarazioni mi hanno lasciato esterrefatto, a me ricordano quelle del peggior Garcia“.