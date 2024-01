Il Mattino – Futuro Ostigard, il difensore resta a Napoli: la decisione della società

Leo Ostigard non lascerà il Napoli, questa la decisione della società secondo quanto riportato da Il Mattino, oggi in edicola. Il norvegese ha scelto di rimanere in azzurro e la società di conseguenza non acquisterà altri rinforzi per la difesa. Questo quanto evidenziato:

“Per la linea difensiva si sfrutterà anche la duttilità di Dendoncker. Ha un passato con circa 70 presenze da centrale difensivo. Ha il fisico da granatiere e un paio di piedi con i quali poter essere d’aiuto anche in fase di costruzione: dovrà lavorare sui movimenti e sulla condizione atletica, ma Mazzarri e il preparatore Pondrelli si daranno da fare per farlo essere lucido alla perfezione. Il belga e Di Lorenzo potrebbero essere utilizzati come difensori andando ad arricchire il reparto”.