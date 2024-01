Il Mattino – Quello del Napoli è un mercato di riparazione, ma manca qualcosa

Il Mattino, oggi in edicola, ha dedicato spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra e commentando il mercato di gennaio. La sociertà azzurra ha acquistato dei rinforzi in ogni reparto, tralasciando però scoperta la difesa, senza mai sostituire realmente l’assenza di un top player come Kim. Questo quanto evidenziato:

“Priorità per l’inverno in casa Napoli: assicurarsi che i riscaldamenti di casa funzionino, fare il cambio di stagione e tirare fuori il maglione di lana pesante, acquistare un difensore per colmare la voragine lasciata dall’addio di Kim (con i 50 milioni di euro incassati dalla clausola). Tra i botti del mercato del Napoli rischia davvero di saltare quello più atteso. Sono arrivati Mazzocchi, Traorè, Ngonge e Dendoncker: un terzino, una mezzala, un attaccante e un tuttofare di centrocampo. Uno per ruolo, tranne quello che serviva. Strano ma vero. Anche se visto il mercato estivo del Napoli (Cajuste, Natan e Lindstrom: nemmeno 3000 minuti in tre) forse di strano non c’è poi troppo”.