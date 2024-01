L’opinionista sportivo Francesco Marolda si è espresso alla trasmissione Il Bello Del Calcio sul calciomercato del Napoli.

Ecco le parole in diretta su Televomero: “Giudico il mercato del Napoli con un 6 in pagella, la società ha acquistato gli effettivi a disposizione di Mazzarri ma in toto non di tanto la qualità dell’attuale rosa, il minimo dunque. Contro la Lazio era difficile fare di più, con i rientri vedremo una squadra con più qualità”.