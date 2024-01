Cdm – Napoli su Guirassy per giugno, i dettagli

In estate, il Napoli dovrà dire addio a Victor Osimhen, come annunciato da Aurelio De Laurentiis stesso, poiché il giocatore ha espresso il desiderio di lasciare il club. In questi mesi, è già iniziata la ricerca per individuare il suo successore, un compito fondamentale per l’inizio di un nuovo ciclo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, oltre ai nomi di David del Lille e Zirkzee del Bologna, il Napoli sta prendendo in considerazione un nuovo profilo: Serhou Guirassy, attaccante classe ’96 attualmente in forza allo Stoccarda.