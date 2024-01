Perez al Napoli definitivamente saltato: i motivi dietro questa scelta

Sembrava ormai solo una formalità il passaggio di Nehuen Perez al Napoli, eppure alla fine la trattativa è sfumata con conseguente permanenza di Ostigard in azzurro. Era già stato trovato l’accordo per l’argentino sulla base di 16 milioni più 2 di bonus e mancavano solo le visite mediche prima di mettere nero su bianco. Nel weekend invece qualcosa è cambiato e ora l’operazione è definitivamente saltata. Come riporta Tmw, l’ottima priva del norvegese contro la Lazio ha convinto ADL a tenersi stretto il suo centrale e non spendere 18 milioni adesso per il sostituto ma aspettare l’estate. In più c’era da trovare una sistemazione per Ostigard che non sembrava propenso ad accettare il club friulano.