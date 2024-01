Sky, Modugno: “Le voci sul rinnovo al ribasso di Zielinski sono false”

Nel corso del Bello del calcio su Televomero, il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno ha parlato anche del mancato rinnovo di Zielinski:

“Le voci sul rinnovo al ribasso di Zielinski con il Napoli non corrispondono alla realtà. Il club ha offerto al giocatore cifre sostanzialmente simili a quelle attuali, comprensive di bonus. La proposta è seria e significativa, ma dopo otto anni in una squadra è normale cercare nuove sfide, come quella offerta dall’Inter, che attualmente ha un progetto vincente. Le trattative possono essere intense e talvolta spiacevoli, ma sono parte del business. Riguardo alle voci su un possibile trasferimento in Arabia Saudita, Zielinski ha rifiutato questa opzione come scelta di vita personale, ma ciò non implica che voglia rimanere al Napoli per sempre. Queste voci sono inesatte e alimentano solo falsi storici sulla nostra città.”