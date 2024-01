Sky – Lovato verso il Torino, si complica Perez

Matteo Lovato ha scelto il Torino come sua nuova squadra. La società guidata da Urbano Cairo ha superato l’Udinese, che ieri aveva raggiunto un accordo con la Salernitana per il difensore, come riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport, sul suo portale ufficiale. Ora, i due club dovranno formalizzare l’accordo, che presumibilmente sarà sancito con un prestito. La chiusura dell’operazione è attesa nelle prossime ore.

Il Torino diventerà quindi la nuova squadra di Lovato. Il difensore classe 2000 era ambito sia dalla società granata che dall’Udinese. A Piem

Mentre il Napoli ha bisogno di cedere Ostigard per fare spazio in lista a Perez, l’Udinese necessita di un sostituto per l’argentino prima di poterlo cedere. Tuttavia, il norvegese ha recentemente rifiutato Udine come sua destinazione. In questa situazione di stallo, non si esclude che l’operazione tra De Laurentiis e Pozzo possa saltare.