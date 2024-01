Marcello Lippi a Radio KKN: “Le difficoltà per vincere in Italia ci sono sempre. Sono felice per Spalletti e per i riconoscimenti che sta avendo. E’ un allenatore preparato. Meriti che condivide col Napoli dello scorso anno”

“Mazzarri ha intrapreso la strada giusta per ottenere risultati positivi. C’è da lottare ma ha tutto per ottenere il quarto posto”

“Favorita per lo Scudetto? Non c’è: vedo Inter e Juventus esattamente sullo stesso piano. Domenica si affronteranno in un bel duello”