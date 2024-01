Il Napoli riuscirà ad andare in Champions League?

Dopo la grande bellezza e la stagione meravigliosa dell’anno passato, la situazione del Napoli è radicalmente cambiata rispetto a quella squadra che ha dominato la Serie A 2022-23, ipotecando il titolo con diversi mesi d’anticipo e rendendosi protagonista di una cavalcata solitaria.

L’addio di Luciano Spalletti, unito alle partenze di un pilastro dei campioni d’Italia come Kim che non è stato rimpiazzato adeguatamente nel mercato estivo, oltre alla scelta rivelatasi poco felice di affidare la panchina a Rudi Garcia, hanno contribuito a una stagione difficile fin dal primo momento. Il feeling tra il tecnico francese e uno spogliatoio ancora molto legato all’attuale ct della Nazionale Italiana non è di fatto mai scattato e il Napoli è scivolato rapidamente fuori da ogni ambizione di ripetere il tricolore dell’anno passato, o quanto meno di lottare per fare il bis.

Garcia è stato esonerato a novembre e il 14 dello stesso mese è arrivato Walter Mazzarri, di ritorno a Napoli a dieci anni dall’addio. Si pensava a un impatto immediato del toscano, ma così non è stato, complice un calendario effettivamente durissimo che non ha permesso a Mazzarri di lavorare con serenità in settimana e di trasmettere alla squadra i suoi principi di gioco.

Oggi la posizione in Serie A del Napoli fa impressione, visto che i partenopei si trovano quasi a metà graduatoria. Tuttavia, la classifica è molto corta e con un filotto di vittorie c’è la possibilità molto concreta di ritrovarsi al quarto posto: ci sarà da battagliare con Roma, Bologna, Lazio, Fiorentina e Atalanta, visto che le prime tre posizioni sembrano già assegnate a Inter, Juventus e Milan. Lotta serrata, pronostico difficile ma forse ancor più stuzzicante, e hai la possibilità di farlo sfruttando il Betflag bonus.

Il cammino in Coppa Italia non è stato affatto migliore, anzi si è rivelato da incubo con la sonora sconfitta casalinga (0-4) contro il Frosinone agli ottavi. A salvare parzialmente la stagione c’è stato finora il cammino in Champions League, dove il Napoli – arrivato dalla prima fascia in quanto detentore del titolo nazionale – è riuscito a qualificarsi da secondo nel girone per gli ottavi di finale, dove affronterà il Barcellona.

Proprio il cammino in Champions potrebbe offrire ai partenopei la possibilità di parteciparvi ancora in vista della prossima stagione. Il percorso delle italiane in Europa, infatti, è molto importante per il ranking UEFA per nazioni, dove l’Italia è attualmente al primo posto. Se le varie Inter, Napoli, Lazio, Roma, Atalanta, Milan e Fiorentina dovessero riuscire a fare strada, l’Italia potrebbe mantenere una delle prime due posizioni e garantirsi la possibilità di portare ben cinque squadre in Champions League. Un fattore che potrebbe rivelarsi determinante, a fronte di una lotta per i piazzamenti europei così serrata e con così tante squadre.

Di certo, però, il Napoli dovrà cambiare marcia tanto dal punto di vista mentale, recuperando entusiasmo, quanto da quello tecnico, adattandosi alle scelte e alle tattiche di Mazzarri, diverse da quelle di Spalletti e per questo più difficili da infondere alla squadra. La qualità dei calciatori, però, non è in discussione: non si vince uno scudetto per caso, e soprattutto non lo si vince in quel modo.