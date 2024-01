Enrico Fedele ha commentato lo 0-0 tra Lazio e Napoli di ieri sera.

Ecco le sue parole a Radio Marte: “Credo che si possa davvero dire poco sulle scelte di Mazzarri o sulla prestazione del Napoli, che è arrivato a Roma con tantissime assenze che l’hanno condizionato soprattutto in zona offensiva. Stesso discorso per la Lazio che non ha potuto mettere in campo il gioco sarriano. Mazzarri ha messo in campo la sua idea di calcio, non gli si può recriminare niente”.