Francesco Modugno, giornalista sportivo per Sky, ha parlato a Radio Marte dell’ipotesi permanenza di Ostigard.

Ecco quanto dichiarato dal corrispondente Sky: “Io penso che ad oggi la permanenza di Ostigard non sia per niente da scartare. Non credo ci sia grande divario tra i due in questo momento, nella difesa a tre il norvegese può fare bene ed è una valutazione che la società Napoli sta facendo nelle ultime ore”.