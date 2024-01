Tuttomercatoweb – Perez ancora in dubbio: c’è una possibilità

Nehuen Perez potrebbe rimanere all’Udinese.

Secondo quanto riportato dal sito di Tuttomercatoweb, il difensore è in bilico tra Udinese e Napoli. Conseguenza questa dell’ottima prestazione di Ostigard all’Olimpico contro la Lazio e del suo adattamento alla difesa a tre che potrebbe indurre il Napoli a bloccarne la cessione. La trattativa rimane in piede e l’unico a poterla sbloccare potrebbe essere il patron azzurro ADL, il quale sarebbe intrigato dall’idea di acquistare il difensore argentino e in tal senso, di conseguenza, vendere il norvegese. Si attendono sviluppi.