Lazio, numeri impietosi senza i Big Immobile e Zaccagni

Sarà un Lazio-Napoli con l’assenza di giocatori importanti, anche tra le fila della Lazio. Maurizio Sarri dovrà infatti fare a meno per squalifica dei suoi big offensivi Immobile e Zaccagni, oltre a Patric infortunato. Storicamente, senza questi uomini chiave per la Lazio è sempre dura fare la partita, come evidenzia l’edizione mattutina de Il Corriere dello Sport:

“Negli unici match giocati senza di loro in questi anni la Lazio ha perso per due volte 3-0: la prima a Bologna nell’ottobre del 2021 e la seconda contro la Juventus nel novembre del 2022.