Marco Parolo, ex calciatore della Lazio e opinionista DAZN, ha parlato delle recenti dichiarazioni di Osimhen, che ha aperto le porte al suo addio, nel corso della trasmissione “Tutti Bravi dal Divano”:

“Ci sono molti giocatori che valgono più di 100 milioni di euro ma poi non rispettano le aspettative. Ho il dubbio che Osimhen sia uno di questi… Per me non è un campione! Mi ha dato la sensazione che crede di poter fare quello che vuole, vuole stare al centro dell’attenzione, è una primadonna.