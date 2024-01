Problema diffidati in vista della trasferta all’Olimpico: ben 6 a rischio squalifica!

Non solo all’Olimpico con la Lazio il Napoli si presenterà senza gli squalificati Cajuste, Kvaratskhelia e Simeone, gli azzurri dovranno anche pensare ai prossimi impegni, facendo attenzione anche coi biancocelesti ai cartellini gialli.

La Supercoppa ha infatti aggravato pesantemente il bilancio dei diffidati che restano tantissimi: sono addirittura sei, e sono giocatori chiave come Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Mazzocchi, Rrahmani ed il neo-arrivato Ngonge. In caso di ammonizione all’Olimpico, salteranno poi la sfida interna contro il Verona per squalifica.