Monza, Palladino: “Zerbin? Ha caratteristiche che ci mancavano”

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Sassuolo, Raffaele Palladino ha commentato l’arrivo dei nuovi rinforzi. Il tecnico del Monza ha in particolare elogiato Alessio Zerbin, arrivato in prestito dal Napoli: “Sono arrivati calciatori con caratteristiche che ci servivano – ha spiegato Palladino – Djuric attaccante di peso, con lui possiamo avere tante soluzioni. Zerbin giocatore molto duttile, può giocare sia a destra che a sinistra, mi piace molto come ragazzo, va forte negli allenamenti. Con loro abbiamo molte opzioni in attacco. Ora la rosa è più completa, serviva qualcosa davanti. Anche Daniel Maldini ha grandi qualità, lo aspettiamo. Zerbin è uno molto competitivo che ci dà qualità negli ultimi metri. Sono caratteristiche che sugli esterni ci mancavo. Djuric ha fatto solo un allenamento però mi ha già fatto una bella impressione. Ci siamo completati”.