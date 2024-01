CdS – Prosegue la vendita dei biglietti per Lazio-Napoli: il dato

Domani riprende il campionato per Lazio e Napoli. Le due squadre hanno saltato l’ultima giornata per giocare la Supercoppa a Riyadh. Tornate sconfitte rispettivamente in semifinale e finale, ora hanno la possibilità di giocarsi un posto in Champions con lo scontro diretto. Intanto, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, prosegue la vendita dei tagliandi per un posto nei settori dell’Olimpico. A causa della chiusura della Curva Nord e la vendita vietata ai residenti in Campania, non si potrà registrare il tutto esaurito. Ciononostante, gli ultimi dati del quotidiano sottolineano una vendita di 13.500 biglietti, di cui 500 nel settore ospiti.