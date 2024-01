SSC Napoli: “Affronteremo una rivale storica: i precedenti”

Attraverso i propri canali social, la SSC Napoli ha mostrato i precedenti tra Lazio e Napoli. I partenopei sono, infatti, attesi nel tardo pomeriggio di domani all’Olimpico di Roma per sfidare Sarri nella gara valida per 21esima giornata di Serie A. “Gli azzurri tornano a giocare in campionato affrontando una rivale storica: la Lazio”, si legge nel tweet.

La Lazio ha trionfato ben 28 volte contro le 20 del Napoli. 19 volte le due compagini si sono divise la posta. I biancocelesti primeggiano anche nei gol fatti: 91 contro i 75 degli azzurri.