Juventus-Empoli – Finisce il primo tempo all’Allianz Stadium, parità e i bianconeri si trovano in dieci uomini

Finisce il primo tempo all’Allianz Stadium tra Juventus ed Empoli, con i bianconeri che si trovano al momento in dieci uomini. Al 18esimo del primo tempo l’ex attaccante del Napoli Arek Milik entra col piede al martello su un giocatore avversario e per questo lascia i suoi con un uomo in meno. Al momento le squadre si trovano sul pareggio, il risultato è bloccato, anche perché la squadra di Nicola chiude bene gli spazi. Massimiliano Allegri ha iniziato a far scaldare Yildiz, anche perché alla Vecchia Signora serve imprevedibilità nei pochi spazi lasciati dai toscani.