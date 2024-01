Cosenza-Napoli Primavera – Gli azzurrini sbancano la Calabria e si trovano ora a soli 4 punti dai playoff

Gli azzurrini di mister Tedesco sbancano la Calabria e passano contro il Cosenza per 1-2 in una sfida importantissima. Al 30esimo minuto passano i lupi con un calcio di rigore per fallo di Esposito, con Attanasio che si presenta sul dischetto e batte il portiere azzurro. Arriva subito la risposta degli azzurrini che un paio di minuti dopo che sempre su calcio di rigore trovano il pareggio grazie ad un gol di Russo. A decidere la partita è un altro penalty, stavolta a presentarsi sul dischetto è Vigliotti, che in un primo momento sbaglia e poi ribadisce in rete. Con questa vittoria i giovani azzurri si portano a soli 4 punti dalla zona playoff.