Romagnoli: “Mi aspetto un avversario molto difficile. Rinnovo? Vi spiego”

Alla vigilia della sfida di campionato tra Napoli e Lazio il difensore biancoceleste ha parlato ai microfoni ufficiali del club biancoceleste. Le sue parole:

“Sappiamo che contro l’Inter abbiamo fatto una brutta partita e per questo vogliamo riscattarci. Ci tenevamo, era una gara molto importante per noi: ormai appartiene al passato, dobbiamo pensare a continuare a fare bene in campionato.”

Che Napoli si aspetta di vedere all’Olimpico domani?

“Mi aspetto un avversario molto difficile. Anche se non è più quella dell’anno scorso rimane una squadra fortissima, nonostante le assenze di alcuni giocatori fondamentali. Inoltre, il fatto che abbiano da poco cambiato modulo renderà tutto ancora più competitivo.”

Quella della Lazio è una delle difese più complete del campionato?

“Si, ma possiamo fare sempre di più: la stagione è ancora lunga e ci aspettano molte partite difficili. Sicuramente siamo tanti, chi gioca fa bene e questo è prioritario perché la squadra viene primo del singolo.”

Si vede con questa maglia ancora per tanti anni?

“Sto davvero bene alla Lazio, qui mi sento a casa. Ecco perché non ho motivo di ascoltare o pensare ad altre cose.”