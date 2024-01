Il Secolo XIX – Il Genoa vuole Ostigard, ma c’è il muro del Napoli. Il punto

Radu Dragusin, desiderio del Napoli irrealizzato, ha lasciato il Genoa senza un difensore. Il rumeno si è trasferito al Tottenham. Il rossoblù hanno colmato lo spazio vuoto con Cittadini, ma continuano a guardarsi intorno. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Secolo XIX, il Genoa spera di poter portare in terra ligure Leo Ostigard. Il Napoli spara alto ma, come specifica il quotidiano, il norvegese è comunque in uscita. Aurelio De Laurentiis, intercettato dai microfoni dei cronisti al termine dell’Assemblea di Lega, ha comunque specificato che il difensore serve ancora al Napoli.