CorSera – Serie A, la nuova proposta sulle retrocessioni

Da tempo si parla di una modifica del format della Serie A. La massima serie italiana potrebbe subire dei cambiamenti molto importanti. Quello più importante è sicuramente il passaggio da 20 a 18 squadre, anche se al momento si è rivelato intoccabile per le diverse posizioni degli addetti ai lavori.

Potrebbe, però, cambiare qualcosa sulla formula delle retrocessioni. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Gravina ha proposto ai club la riduzione del numero delle retrocessioni: da tre a due. Potrebbe, però, essere inserita uno spareggio tra l’ultima in classifica in A e la terza classificata in B. Questo potrebbe portare ad una diversa divisione della mutualità, ovvero il falso paracadute.