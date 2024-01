L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su una nuova idea che ha in mente il presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo il quotidiano il patron azzurro ha l’idea di creare un nuovo centro sportivo nell’area dove un tempo sorgevano le Terme di Stabia. Giovedì il presidente De Laurentiis ha incontrato a Castellammare il prefetto Raffaele Cannizzaro che dal 2022 guida la città. L’area è di 50mila metri quadrati di cui 20mila coperti da fabbricati e circa 130mila di parco idropinico. Questo sembrava il luogo ideale per il nuovo centro sportivo, ma anche un hub per gli uffici societari. Però dal primo sopralluogo i tecnici di ADL hanno constato che non ci sarebbero spazi sufficienti per il centro sportivo, ma solo per gli uffici, e quindi potrebbero utilizzare ulteriori spazi in un’altra area a Torre del Greco.