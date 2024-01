L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano il Napoli non si ferma solo Perez, ma lavora anche all’uscita di Gianluca Gaetano, alla ricerca di una soluzione che gli dia più spazio. Il centrocampista piace all’Empoli e al Parma. C’erano già stati i discorsi poi sospesi prima della partita con la Salernitana e della partenza per Riyad. Questi però considerando l’arrivo di Leander Dendoncker e il vicino il rientro di Anguissa dalla Coppa d’Africa potrebbero ripartire.